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В российском Белгороде прогремело 40 взрывов за 15 минут

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  • 1.06.2024, 10:06
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В российском Белгороде прогремело 40 взрывов за 15 минут

Область частично обесточена.

«Тревожной» выдалась ночь на 1 июня для россиян. На этот раз под ударом снова оказался Белгород в котором прогремело около 40 взрывов за 15 минут.

По информации российских СМИ, ракетную опасность объявлено в Белгороде и Белгородском районе, передает «24 Канал».

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе была объявлена в 00:25. Уже через 5 минут начала поступать информация о первых взрывах.

Российские СМИ сообщают, что сначала около 20 взрывов, впоследствии прозвучало столько же. Суммарно над Белгородом было слышно около 40 взрывов за 15 минут.

Местный глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались два села в Белгородской области.

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