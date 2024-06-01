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Литва остановила движение фур через пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью

  • 1.06.2024, 10:13
Литва остановила движение фур через пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью

Оформление грузовиков не проводится.

Литовский пункт пропуска «Мядининкай» приостановил оформление грузового транспорта. Об этом предупреждает белорусский Госпогракомитет. С белорусской стороны находится пункт пропуска «Каменный Лог».

Литовская сторона сегодня, 1, июня, не оформляет грузовой транспорт с 6 до 18 часов в связи с проведением технических работ. Оформление временно прекращено, как на въезд в Литву, так и выезд из нее.

Оформление легкового транспорта и автобусом происходит в штатном режиме.

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