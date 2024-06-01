«Рискнуть отправиться в Крым — нет-нет, спасибо» 1.06.2024, 10:27

Беларусские власти взялись за частные летние лагеря для детей.

Информация о том, что в Беларуси введен запрет на организацию частными лицами летних лагере для детей, появилась в середине мая этого года. На встрече предпринимателей, оказывающих услуги дополнительного образования, с администрацией Советского района Минска ИП услышали, что «правом организации летнего оздоровительного отдыха для детей обладают только государственные учреждения образования», а участие иных организаций «законодательством не предусмотрено».

Косвенно эти сведения подтвердили «Салідарнасці» несколько источников.

По одной из версий, инициатором запрета выступил лично генпрокурор Андрей Швед, а цель его — окончательная «зачистка» неподконтрольной государству части образования.

Впрочем, спустя две недели глава Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский заявил: «Мы не собираемся никому ничего запрещать, но все должно быть узаконено».

Если вслушаться и перевести с чиновничьего на человеческий язык, это означает, что прямого запрета, например, от Минобразования не будет. Но начнутся проверки — «мониторинг по выявлению мест незаконного пребывания детей», под предлогом соблюдения безопасности, нормативов питания и проживания детей в частных лагерях.

А уж потом, как это было с частными школами, по совокупности выявленных нарушений, действительных или мнимых, введут какое-нибудь лицензирование, «частники» его благополучно не пройдут и вынуждены будут прекратить работу. Но — якобы — сами.

В общем, перспективы для летнего отдыха вырисовываются так себе. «Салідарнасць» узнала у белорусов, как они относятся к таким действиям чиновников и куда собираются отправить детей этим летом. Все собеседники находятся в Беларуси, поэтому мы изменили их имена с целью безопасности.

— Мой сын вообще не «лагерный» ребенок, никакие коллективные занятия, будь то обязательный кинолекторий или скаутские соревновании, не для него. Лучше с конструктором или планшетом посидит, — считает минчанка Надежда. — Он был ровно один раз в школьном лагере на весенних каникулах, не понравилось категорически, и теперь, если теряет чувство меры, его можно припугнуть, мол, будешь так отвратительно себя вести — в загородный лагерь отправлю.

Хотя не исключаю, что в каком-нибудь IT- или робототехническом лагере, с технологическим, а не туристическим уклоном, ему бы понравилось. Но такое уже я по деньгам не потяну.

Вообще, я как вспомню соотношение цены и качества белорусских лагерей и санаториев, злость берет. Неоправданно дорого, даже с госсубсидией — ее, видимо, потому и дают родителям, что за бОльшие деньги путевки никто не купит.

У сына Надежды лето-2024 пройдет «по привычному маршруту: деревня, бабушка, огород».

— К тому же они видятся довольно редко, и летом с удовольствием общаются на год вперед, — говорит белоруска, — да и от бабушек лицензии на оздоровление и питание внуков пока, слава богу, не требуют.

Если вдруг за все мои приработки заказчики и работодатели щедро заплатят и на меня упадут большие деньги, лучше мы к морю в какую-нибудь Албанию или Черногорию поедем. По деньгам, думаю, сопоставимо с крутыми лагерями, а пользы для здоровья больше, чем кормить наших комаров и вместе с одноклассниками «посещать места боевой славы».

Хотя семья Надежды услугами частных детских лагерей не пользуются, запрет она воспринимает негативно:

— Если люди готовы платить большие деньги за отдых своих детей, значит, есть спрос. А когда их лишают выбора, ничего хорошего в этом нет.

Понятно, что и заботы о безопасности или качестве питания тут тоже нет — скорее, некуда пристроить студентов вожатыми или отставных милиционеров — охранниками. Но хоть все частные лагеря закрой — дети, которые туда ездили, не пойдут ровным строем в какой-нибудь ДОЛ «Мечта» или «Орленок», а поедут в Болгарию или еще куда-то.

Минчанин Сергей рассказал, что несколько лет подряд отправлял сыновей в частные лагеря, где было много разных активностей, и мальчишкам 9 и 15 лет очень понравилось, в то время как «государственный» лагерь, куда его жена смогла купить путевки с дотацией через профсоюз, оба категорически не одобрили.

— Для моей семьи это даже не вопрос цены, но вопрос цели — просто «сдать» детей, как в камеру хранения, на пару летних месяцев я и к теще на дачу могу. Она только рада помощникам будет.

Важно, чтобы дети приезжали и рассказывали, что нового видели, слышали, узнали и научились, и просились в лагерь на следующий год, а не отбывали смену с равнодушными вожатыми, в старых плохо отремонтированных корпусах, где все разваливается, а развлечения как будто списаны из моего пионерского детства.

В бюджетном лагере они оба были в постковидный год, и до сих пор помню так называемые «родительские дни», когда никого не пускали на территорию лагеря, а встречи проходили у ограды на расстоянии пары метров друг от друга. Мои не жаловались особо, только просили привозить побольше сладкого, а когда забирал и спросил о впечатлениях, старший сказал: «Ну, это Спарта. Но если ты нас больше сюда не отправишь, я буду благодарен».

Летом 2024 года, говорит Сергей, младшему сыну таки нашлось место в одном из негосударственных лагерей — администрация сообщила, что будет работать как учреждение дополнительного образовании, а не оздоровления, и все необходимые разрешения получит. Старший же заявил, что слишком взрослый для таких вещей — на часть лета нашел себе подработку, а также собирается участвовать в волонтерских инициативах.

Дочка Марии окончила только первый класс, поэтому, смеется белоруска, до выездного лагеря еще не доросла — в июне побудет в школьном, потом отправится на несколько недель к бабушкам, в Минск и в Гродно. Старший сын, который живет с отцом в Гродно (родители в разводе), наоборот, попросился приехать к маме на один летний месяц, а в середине лета собирается на сезонную подработку, чтобы накопить на новые девайсы.

Частные лагеря, или выездные образовательные программы — это не моя тема. Но я вполне понимаю, почему чиновникам они не нравятся. Там же не проведешь конкурс патриотической песни или рисунков на тему геноцида белорусского народа, да и педагоги там явно не с характеристиками от БРСМ и идеологов работают. Так что проще всего закрыть, запретить и «учить» детей по-своему, как хорошо в стране советской жить.

— Лагерь за 700-800 рублей, к сожалению, я позволить себе сейчас не смогу, — вздыхает Мария, — тем более, для двоих детей. А у их папы была возможность от своей работы что-то найти, но не было ни малейшего желания — его и так все устраивает.

Предыдущие разы, еще до войны, когда нам удавалось съездить с детьми в Одессу к морю, эти поездки оплачивала я. А сейчас — ну как, куда? Потратить $2000 на самую скромную Турцию и потом весь год за нее долги отдавать — не самый лучший расклад. Рискнуть, как некоторые, отправиться в Крым — чтобы в прямом смысле без головы остаться? Нет-нет, спасибо.