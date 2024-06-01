закрыть
1 июня 2024, суббота, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин снова «отличился» странным поведением с детьми

19
  • 1.06.2024, 10:56
  • 6,774
Путин снова «отличился» странным поведением с детьми

Что произошло на этот раз?

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз отличился своим необычным поведением с детьми. На этот раз он своеобразно пообщался с маленькой девочкой, передает «24 канал».

Путин встретился с многодетными семьями в формате видеоконференции. Он посмотрел на девочку в воображаемый бинокль, а потом решил похвастаться своим «орлиным» зрением.

Российский диктатор обратился к одной из участниц конференции, дочь которой сидела на коленях. Путин изобразил, что смотрит на девочку в воображаемый бинокль, как и она на него. При этом российский диктатор заявил, что видит девочку очень хорошо.

«Вот дочка у вас на коленях меня разглядывает в бинокль, но я вас вижу хорошо и даже без специальных приборов», – сказал глава Кремля.

Мать девочки после мероприятия рассказала, что «им было приятно».

Стоит отметить, что самый резонансный случай общения Путина с детьми произошел в 2006 году, тогда в московском Кремле во время разговора с несовершеннолетним Никитой Конкиным из Коломны, российский диктатор неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин