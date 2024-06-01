Путин снова «отличился» странным поведением с детьми 19 1.06.2024, 10:56

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Что произошло на этот раз?

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз отличился своим необычным поведением с детьми. На этот раз он своеобразно пообщался с маленькой девочкой, передает «24 канал».

Путин встретился с многодетными семьями в формате видеоконференции. Он посмотрел на девочку в воображаемый бинокль, а потом решил похвастаться своим «орлиным» зрением.

Российский диктатор обратился к одной из участниц конференции, дочь которой сидела на коленях. Путин изобразил, что смотрит на девочку в воображаемый бинокль, как и она на него. При этом российский диктатор заявил, что видит девочку очень хорошо.

«Вот дочка у вас на коленях меня разглядывает в бинокль, но я вас вижу хорошо и даже без специальных приборов», – сказал глава Кремля.

Мать девочки после мероприятия рассказала, что «им было приятно».

Стоит отметить, что самый резонансный случай общения Путина с детьми произошел в 2006 году, тогда в московском Кремле во время разговора с несовершеннолетним Никитой Конкиным из Коломны, российский диктатор неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот.