Россия запустила по Украине 100 ракет и дронов 1 1.06.2024, 11:44

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Стали известны подробности массированной атаки.

Россия в ночь на 1 июня устроила очередной массированный удар по Украине. Оккупанты использовали 100 ракет и дронов, более 80 удалось сбить ПВО.

Об этом сообщается в Telegram командующего Воздушных сил Украины Николая Олещука.

По его словам, к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель. А именно:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты «Калибр»;

1 крылатую ракету «Искандер-К»;

46 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

РФ запустила 100 ракет и дронов

В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed».

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область, воздушное пространство над акваторией Каспийского моря РФ);

4 баллистические ракеты «Искандер-М» (из Крыма);

1 крылатую ракету «Искандер-К» (из Крыма);

10 крылатых ракет «Калибр» (с северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

47 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков Приморско-Ахтарской РФ).