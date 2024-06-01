Появилась вакцина, которая поможет котам дожить до 30 лет 5 1.06.2024, 17:05

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Препарат разработали японские ученые.

Любитель кошек, а по совместительству доктор из Токийского университета Тору Миядзаки вместе с коллегами придумал лечение опасной кошачьей болезни. Приятным «побочным эффектом» может стать увеличение продолжительности жизни животных до 30 лет, пишет Nextshark.com.

Средняя продолжительность жизни кошек составляет 15 лет. Хроническая болезнь почек, с которой сталкивается 30% животных старше 10 лет, постепенно приводит к отказу органов и смерти.

В 2015 году доктор Миядзаки обнаружил белок – ингибитор апоптоза макрофагов (AIM). Он помогает почкам выводить токсины с помощью антител иммуноглобина.

Несмотря на то что данный белок присутствует в крови многих животных, у кошек он не всегда функционирует должным образом. Это замедляет выведение токсинов из организма и приводит к почечной недостаточности у питомцев.

После выделения белка AIM, начались исследования и разработка инъекции AIM для лечения первопричины заболевания почек у кошек.

Ученые были вынуждены взять перерыв в связи с пандемией коронавируса и паузой в финансировании. В 2022 году доктор Миядзаки поделился своими проблемами с прессой и получил волну поддержки, в том числе материальной, со стороны любителей кошек со всего мира. Пожертвований в размере $2 млн хватило, чтобы разработка инъекции AIM увенчалась успехом.

Сейчас препарат показывает многообещающие результаты в ходе клинических испытаниях. Улучшения заметны даже у неизлечимо больных кошек.

В данный момент команда работает над тем, чтобы сделать лекарство доступным по цене. Как сообщают разработчики, купить ее можно будет уже в 2025 году.