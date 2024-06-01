Автор песни «Муры», популярной в Беларуси во время протестов, стал президентом Национальной ассамблеи Каталонии 1.06.2024, 17:50

Поэт и бард выступает за независимость Каталонии от Испании.

Каталонский поэт и бард Луис Льяк был избран новым президентом организации гражданского общества «Национальная ассамблея Каталонии», выступающей за независимость Каталонии от Испании, сообщает «Радыё Свабода».

Луис Льяк стал пятым президентом с момента создания Каталонской национальной ассамблеи в 2012 году, его избрали большинством голосов (48 голосов из 72).

Белорусам Луис Льяк (Lluís Llach) известен как автор песни «Муры», один из белорусских переводов которой приобрел новую популярность на митингах Светланы Тихановской в 2020 году, когда она стала кандидатом в президенты после ареста мужа.

В оригинальной версии песня называется L'Estaca, Льяк написал ее в 1968 году. Песня сразу стала символом борьбы каталонцев против режима Франсиско Франко, а позже одним из гимнов каталонских борцов за независимость. Есть несколько переводов песни на белорусский язык.

Льяк активно участвует в каталонском движении за независимость и даже был избран в парламент Испании в 2015 году от независимого альянса. Во время политической кампании он пел свою знаменитую песню.

Накануне, 31 мая, парламент Испании принял закон, предусматривающий амнистию сотен каталонских сепаратистов, которым грозит судебное преследование за участие в неудачной попытке отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

Референдум 2017 года вызвал политический кризис в Испании: региональный парламент Каталонии провозгласил независимость от страны, а Мадрид ввел прямое управление регионом. В 2019 году Верховный суд Испании осудил 9 каталонских политиков и чиновников за их роль в несанкционированном референдуме о независимости и в провозглашении независимости.