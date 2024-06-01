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Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян возле Волчанска

  • 1.06.2024, 17:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян возле Волчанска

Видео.

Украинские пограничники атаковали российских захватчиков под Волчанском в Харьковской области. Бойцы показали видео боевой работы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Недалеко от Волчанска аэроразведки пограничников отследила пребывание вражеских сил. Россияне находились в одной из построек.

Для поражения цели вылетел дрон-камикадзе. Пограничники нанесли удар по группе оккупантов.

«С задачей справился (дрон - ред.), более того — досталось не только вернувшемуся с перекура захватчику, но и его пособникам, скрывавшимся в сооружении», - говорится в сообщении.

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