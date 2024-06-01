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ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую артсистему «Нона-С»

  • 1.06.2024, 18:28
ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую артсистему «Нона-С»

Видео.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему «Нона-С». За ней ударили беспилотниками по трем гаубицам Д-30 оккупантов.

Как сообщают бойцы бригады, уничтоженные артиллерийские средства противника 120-мм калибра предназначены для поддержки вражеских наступлений, информирует Цензор.НЕТ.

«Уничтожило оружие и выжгло пехоту из окопов подразделение «Paskuda group» из Противотанкового бата», - добавили военные.

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