ВСУ обнаружили и уничтожили вражескую артсистему «Нона-С» 1.06.2024, 18:28

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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили еще одну вражескую артсистему «Нона-С». За ней ударили беспилотниками по трем гаубицам Д-30 оккупантов.

Как сообщают бойцы бригады, уничтоженные артиллерийские средства противника 120-мм калибра предназначены для поддержки вражеских наступлений, информирует Цензор.НЕТ.

«Уничтожило оружие и выжгло пехоту из окопов подразделение «Paskuda group» из Противотанкового бата», - добавили военные.