Польша подняла истребители из-за обстрела дальней авиацией РФ территории Украины 1.06.2024, 18:34

В ночь на 1 июня российская армия совершила массированную ракетную атаку на энергосистему Украины.

Польша поднимала в небо свои истребители из-за обстрела дальней авиацией РФ территории Украины в ночь на 1 июня, сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х.

«Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши. <…> Массированный ракетный удар дальней авиации РФ охватил всю территорию Украины, включая области, граничащие с Польшей», — говорится в сообщении.

После «уменьшения уровня угрозы» польские истребители вернулись на исходные позиции. Вооруженные силы Польши следят за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства, отметили в ведомстве.

В ночь на 1 июня российская армия совершила массированную ракетную атаку на энергосистему Украины, ставшую шестой за последние 2,5 месяца. Были обстреляны энергетические объекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Повреждения получили две ТЭС.

Во время массированных обстрелов Украины российские ракеты ранее неоднократно залетали на польскую территорию. Например, в ночь на 24 марта ракета, выпущенная дальней авиацией РФ, зашла в воздушное пространство Польши и находилась там 39 секунд. Аналогичный инцидент произошел утром 29 декабря прошлого года — радар зафиксировал неопознанный объект возле города Хрубешув во время очередной атаки на Украину. В апреле 2023-го на территории Польши обнаружили обломки ракеты класса «воздух-земля» без боеголовки и с надписями на русском языке на корпусе.