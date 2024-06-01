ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерийских систем армии РФ в мае 1 1.06.2024, 18:51

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Названа цифра.

В течение мая Силы обороны уничтожили 1160 артиллерийских систем российских оккупантов. Это рекордное количество за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в соцсети X (Twitter) в субботу, 1 июня.

«Это наибольшее количество потерь артиллерии [российских оккупантов] за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом», — отметили в Минобороны Украины.

Как видно из инфографики, которую опубликовало ведомство, в апреле Силы обороны уничтожили 942 артиллерийские системы, в марте — 976.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 июня, войска РФ потеряли на войне против Украины еще около 1130 человек за сутки. Также украинские военные уничтожили 13 184 артиллерийские системы оккупантов с начала полномасштабного вторжения.