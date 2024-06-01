До +28 градусов ожидается в Беларуси в воскресенье 1.06.2024, 19:19

Обещают грозы.

Грозы на большей части Беларуси и град в отдельных районах прогнозируют синоптики 2 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На воскресенье в Беларуси объявляется оранжевый уровень опасности.

Ветер будет южным, юго-западным умеренным. При грозах он станет порывистым, днем местами — сильным порывистым. Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов, а днем прогреется до 22-28 градусов.