До +28 градусов ожидается в Беларуси в воскресенье
- 1.06.2024, 19:19
Обещают грозы.
Грозы на большей части Беларуси и град в отдельных районах прогнозируют синоптики 2 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
На воскресенье в Беларуси объявляется оранжевый уровень опасности.
Ветер будет южным, юго-западным умеренным. При грозах он станет порывистым, днем местами — сильным порывистым. Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов, а днем прогреется до 22-28 градусов.