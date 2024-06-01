В парижском музее экоактивистка заклеила картину Клода Моне 4 1.06.2024, 19:30

Фотофакт.

В музее Орсе в Париже активистка группы Riposte Alimentaire («Пищевое возмездие») заклеила картину «Маки» импрессиониста Клода Моне обрывком клеенки, пишет BFMTV.

Как пояснили в Riposte Alimentaire, таким образом она представила «кошмарную версию изображения макового поля в 2100 году, разоренного пожарами и засухами».

Девушка была одета в футболку с надписью «+4 градуса — это ад». «Эта кошмарная картина перед вами — то, что нас ждет, если не будет альтернативы», — приводит ее слова BFMTV.

«При температуре +4 °C в 2100 году Южная Европа будет похожа на Сахару, снег исчезнет с Гималайского хребта, муссоны на севере Индии выйдут из-под контроля, что значительно повлияет на сельское хозяйство», — отметили в Riposte Alimentaire.

Agence France Press со ссылкой на руководство музея сообщило, что в результате проверки повреждений картины не найдено. На активистку планируют подать жалобу.

В феврале в Музее изящных искусств в Лионе участники группы Riposte Alimentaire облили супом другую картину Моне — «Весна». «Эта весна останется для нас единственной, если мы не отреагируем. Что нарисуют наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали они. Мэр Лиона Грегори Дусе тогда выразил сожаление по поводу произошедшего, но при этом назвал «законным» беспокойство насчет экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации».