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Почти 100% всех дронов, которые используют ВСУ, разрабатывается в Украине

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  • 1.06.2024, 20:26
Почти 100% всех дронов, которые используют ВСУ, разрабатывается в Украине

БПЛА производит преимущественно частный бизнес.

Почти все дроны, которые получают украинские военные, разрабатываются в Украине. Это преимущественно частный бизнес.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, сообщает программа Small Talk.

«Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике», - сказал замминистра.

По его словам, недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ. Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен. И уже законтрактовано около 7000 дронов.

«Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 «птичек». Более 1 млрд гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути», - добавил Клименков.

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