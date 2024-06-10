Сотрудник СБУ: Белорусы могут повернуть оружие против Лукашенко 8 10.06.2024, 7:47

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Диктатор не доверяет своему народу.

Лукашенко, в случае проблемной ситуации, невыгодно полагаться на граждан

Об этом рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала «Эспрессо».

«Лукашенко постоянно подчеркивает, что в случае какой-то проблемной ситуации придется раздавать оружие гражданам. Но он прекрасно понимает, что если просто начнет раздавать оружие, создаст какое-то народное ополчение, то вообще не факт, что эти граждане не повернут это оружие против самого Лукашенко. Ему это вообще невыгодно. Я отслеживаю всю официальную хронику белорусского диктатора. Я вижу, что эта идея ему вообще не нравится. Он больше полагается на проверенных военнослужащих: ОМОН, КГБ, а на простых людей он не рассчитывает. Он прекрасно понимает, что они могут повернуть оружие против него. Лукашенко не доверяет своему населению после 2020 года, после момента, как он чуть не потерял свою власть», — отметил он.

Что касается продвижений белорусских войск, Ступак отметил, что их численности для этого недостаточно.

«Белорусских войск мало, они малочисленны. Хотя мы не можем недооценивать. Действительно, там есть определенное число военнослужащих. Но последний раз они получали опыт во времена афганской кампании. Сейчас этого опыта у них нет. Они пытаются активно научиться у русских, вагнеровцы их учат. Однако опыт теоретический и практический, это разные понятия», — добавил он.