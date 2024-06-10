Власти начали повторять банковскую политику Прокоповича 10.06.2024, 8:08

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К чему это приведет?

Когда в Беларуси появляется много лишних денежных знаков, то, рано или поздно, они заканчивают своей путь на валютном рынке. Счастливые обладатели белорусских рублей радостно спешат их обменять на чуть более конвертируемую валюту, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В мае предприятия поставили рекорд этого года по покупке валюты.

Стимулирование внутреннего спроса даром не проходит. Потому что стимулируется не только внутренний спрос, но и аппетиты к покупке импортных товаров.

Оборот валютного рынка в мае стал рекордным с начала года и составил 9 млрд долларов. При этом за месяц спрос превысил предложение на 204 млн. Дефицит обеспечили белорусские банки и предприятия. Банки купили валюты на 115 млн долларов больше, чем продали, а предприятия на 383 млн.

Продажа валюты населением и нерезидентами немного смягчила ситуацию, но полностью ее исправить не смогла. Из-за рекордных покупок валюты баланс на валютном рынке оказался отрицательным и по итогам пяти месяцев и составил почти 150 млн долларов. Хотя по итогам четырех месяцев продажа валюты превышала покупку.

Изменение плюса на минус, похоже, является результатом новой экономической политики белорусских властей. Вернее, политика-то старая. В такой экономической политике был замечен еще герой Беларуси Петр Петрович Прокопович. Суть ее состоит в том, чтобы залить экономику дешевыми деньгами и посмотреть, что из этого получится. Но в таких масштабах, как это происходит последние пару месяцев, белорусские власти этого давно уже не делали.

В последнее время внешние рынки регулярно разочаровывают наших чиновников. Экспорт растет не туда и не так, как хотелось бы. А бывает, что вообще не растет, а совсем наоборот. А ВВП вырастить надо. Никуда не денешься.

Поэтому чиновники сделали ставку на стимулирование внутреннего спроса. Внутренний спрос стал локомотивом, который тянет за собой весь экономический рост. Причем внутренний спрос растет не за счет инвестиций и развития предприятий, а по большей части за счет потребительского рынка.

«Рост экономики поддерживается высоким уровнем внутреннего спроса, в первую очередь потребительского», — говорится в отчете экспертов Евразийского банка.

За четыре месяца розничный товарооборот вырос на 11%. Оно и не удивительно, учитывая, что темпы роста зарплат в стране давно обгоняют темпы экономического роста.

А еще власти заливают экономику дешевыми кредитами. Причем банки кредитуют и спрос, и производство. За апрель объем кредитов, выданных компаниям, увеличился в полтора раза.

«Ускорение роста кредитования формирует условия для дальнейшего роста внутреннего спроса и повышения проинфляционного давления», — говорится в отчете Евразийского банка.

Власти заливают экономику деньгами, чтобы заводы больше производили, а покупатели — больше покупали белорусских товаров. Но у покупателей есть свои жизненные приоритеты. Белорусский рынок так устроен, что, когда на нем появляется много денег, растет аппетит не просто к покупкам. Растет аппетит к покупкам импортных товаров.

В результате темпы роста импорта сильно обгоняют темпы роста белорусского экспорта. Только за апрель дефицит внешней торговли товарами вырос на 350 млн. За четыре месяца он составил 1,27 млрд.

Денег становится больше, спрос на импорт растет. Соответственно, чтобы обеспечить этот спрос и ввозить в страну больше импортных товаров белорусские предприятия покупают больше валюты. В результате профицит на валютном рынке сменяется дефицитом.

Проблема в том, что компенсировать этот валютный дефицит нечем. В долг нам давно никто не доверяет, а качество инвестиций, которые приходят в страну, не нравится даже самим чиновникам.