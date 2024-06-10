Соболенко — больше не вторая ракета мира 1 10.06.2024, 8:29

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Ее обошла американская теннисистка.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опустилась в рейтинге WTA. 20-летняя американка Коко Гауфф обошла белоруску, став второй ракеткой мира.

26-летняя Соболенко, напомним, проиграла на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале, уступив 17-летней россиянке Мирре Андреевой. После матча Арина заявила, что у нее были проблемы с желудком.

А вот Гауфф, которая до начала этой недели занимала в рейтинге третье место, выступила лучше. Она добралась до полуфинала, где была слабее Иги Свентек (23-летняя полька в итоге выиграла турнир Большого шлема). Этого хватило Коко, чтобы обойти белоруску.

Соболенко удерживала вторую позицию семь месяцев подряд — с 6 ноября 2023 года. А до этого она успела побывать восемь недель на вершине рейтинга.