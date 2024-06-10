Путин и образ свиньи 1 Ксения Туркова

10.06.2024, 8:33

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Почему глава Кремля так часто вспоминает это животное.

Давно заметила, что образ свиньи занимает особое место в риторике Владимира Путина. Вот на днях все цитировали его реплику в адрес Караганова: «Прикорнули и хрюкнули!», мол, что-то новенькое. На самом деле — как и всё у Путина, очень старенькое.

В прошлом году на встрече с рабочими завода в Улан-Удэ он говорил: «Если ничего не мешает, можно спать ложиться. Все хорошо, можно хрюкнуть сразу!» Рабочие заливисто смеялись над шутками президента. Но это хрюканье было несвежим. Вспомним его интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко, который выразительно кашлянул в ответ на реплику Путина о дочерях. А Путин ему: «Не надо похрюкивать!»

Буквально пару месяцев назад Путин ответил губернатору Владимиру Владимирову, который отметил, что Ставропольский край — третий по качеству дорог в России: «Пока себя не похвалишь, ни один поросенок доброго слова не скажет».

В 2013 году во время Прямой линии Путин назвал поросёнком мэра Омска Вячеслава Двораковского.

Тогда же, в 2013, Путин сравнил вопрос о выдаче Сноудена со стрижкой поросенка: «Визга много, а шерсти мало», — сказал Путин на пресс-конференции.

В 2014, рассказывая на ежегодной пресс-конференции о том, как он видит мир, Путин сравнил Россию с медведем и вновь обратился к образу свиньи: «Мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят?» - сказал он.

Надо сказать, что по свинской части не отстает и Дмитрий Медведев. В одном из своих телеграм-постов он в красках обрисовал, с кем, по его мнению, воюет Россия: «Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной».

Думаю, это далеко не все примеры. Но вот что меня волнует: чем провинились свиньи, что их так часто вспоминает Путин?

Ксения Туркова, Telegram