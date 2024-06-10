Лукашенко обратился к еще одной советской практике 10.06.2024, 8:39

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Бесплатное образование в СССР – миф.

В это сложно поверить, но долгий период в СССР даже учеба в старших классах средней школы была платной. «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает, как и зачем Сталин нарушил советскую же Конституцию.

В сфере образования Александр Лукашенко с одной стороны призывает держаться за советский опыт, а с другой – выступает за все большее ужесточение условий получения высшего образования.

Осенью прошлого года в Беларуси уже приняли закон, согласно которому после учебы в ординатуре медиков ожидает обязательная отработка сроком не менее 5 лет. А еще Лукашенко выступает за увеличения срока распределения для всех выпускников вузов («Что такое два года?!»). И, похоже, поддерживает идею министра образования Андрея Иванца ввести распределение и для платников (чиновник уверяет, что те оплачивают только 50-70% затрат).

Кое-кто скажет: налицо противоречие, ведь при СССР условия получения высшего образования были намного более доступными. На самом деле противоречия нет: дело лишь в том, с каким периодом существования Советского Союза делать сравнение.

Помимо мифа о том, что «советское образование было лучшим в мире», существует еще более страшный миф – о том, что при советской власти образование было бесплатным. В сталинском СССР было вовсе не так, да и со срока распределения в два года тогдашние власти посмеялись бы.

После многих лет сталинской власти СССР оставался, в целом, крайне бедной страной, его граждане привыкли ждать от государства только неприятностей, но даже их постановление Совнаркома в октябре 1940 сумело поразить.

Документ носил название «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР, и об изменении порядка назначений стипендий». Задним числом, с 1 сентября, вводилось платное образование в последних трех классах средней школы (8-10 классы), в специальных средних заведениях, а также в вузах.

В зависимости от региона, для средней школы плата составляла от 150 до 200 рублей в год, для вуза – от 300 до 500 рублей. Деньги внушительные, с учетом того, что зарплата рабочего заявлялась властями на уровне 300 рублей.

Кроме того, во-первых, нужно учитывать, что по нынешним меркам многие семьи в то время были многодетными – образование одного ребенка еще можно потянуть, а что делать, если детей трое-четверо и больше?

Во-вторых, что еще более важно, советское правительство своим постановлением почти полностью отсекло от получения образования, кроме как базового (7 классов), большинство населения страны – крестьян. Согнанные в колхозы жители работали в то время не за деньги, а за трудодни.

Вот что написала в конце 2000-х в газету Ва-Банк Нина Григорьевна Тикач:

«В 1949-м году я закончила семь классов (жили мы в Слуцком районе). Чтобы учиться в восьмом, надо было платить 150 рублей в год (взносы по 75 рублей в сентябре и в январе). Мои родители работали в колхозе на трудодни и сразу в сентябре заплатить не могли (надо было что-то продать из хозяйства).

И классный руководитель на каждом уроке поднимал меня и спрашивал, когда принесу деньги.

Но все же из школы не исключили. В 52-м году я окончила десятилетку и поступила в Белорусский политехнический институт им. Сталина. Учеба в вузе тоже была платная. Первую стипендию я получила 295 руб., но мне выдали только 95, остальное вычли за обучение. Также было и в январе 53-го после сдачи сессии. За тех, кто не получал стипендии, плату вносили родители».

То, что за поставлением Совнаркома прятался лично Сталин, не может вызывать сомнений. Таким образом он нарушил свою же «сталинскую» конституцию 1936 года, в которой говорилось о «бесплатности всех видов образования».

Особенно цинично в постановлении правительства о введении платы звучала формулировка «Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся…»

По факту, это была новая версия осуждаемого советской властью утвержденного при царе циркуляра «О кухаркиных детях», которым из гимназий стремились исключить городские низы.

Сторонники «вождя» оправдывают не только массовые репрессии, но и введение платного образования. Их логика: страна готовилась к войне, нужно было больше тратить на оборону, да и людей с высшим образованием за годы советской власти набралось уже достаточно.

На практике: Сталин хотел получить как можно больше безграмотной трудовой массы, дешевых рабочих рук. Почти одновременно вышел указ «О государственных трудовых резервах СССР», которым ввели мобилизацию детей крестьян в фабрично-заводские училища при фабриках и заводах.

Колхозы обязаны были выделять определенное (относительно небольшое) количество подростков для учебы, которая проходила за казенный счет, но при дисциплине, напоминавшей военную. После выпускники должны были отработать 4 года на производстве в тех местах, «куда пошлет Родина». За самовольный уход или грубое нарушение дисциплины, повлекшее исключение из училища, следовал уголовный срок.

Дети из простой семьи получили образование и «выбились в люди» – вы думали, это про советскую власть? Нет, долгое время образование в СССР получали в основном дети из обеспеченных семей.

Когда условия получения образования в СССР стали меняться?

Можно встретить утверждение, что платное образование отменили лишь в 1956 году при Хрущеве. Но оно верно лишь частично, поскольку через два года приняли закон, согласно которому ученики 9-10-го классов обязаны были два дня в неделю отработать на производстве или в сельском хозяйстве – в оплату школьного образования.

Система, доставшаяся постсоветским странам, сложилась только во времена позднего СССР, когда достойное образование стало общедоступным. В то время люди, которые узнавали (чаще всего случайно), что их родители учились платно, уже испытывали шок.

Так что стремления Лукашенко вовсе не противоречат советскому опыту. С его стороны вполне наблюдается преемственность сталинских практик – как видим, не только в репрессиях.