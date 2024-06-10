Армянская делегация посетила Бучу: российский МИД закатил истерику 1 10.06.2024, 8:42

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Захарова заявила о «недопустимых высказываниях».

Россия направила ноту протеста в МИД Армении в связи «с недопустимыми высказываниями» в адрес Москвы во время посещения делегацией от Еревана украинского города Буча. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем посещение города Буча главами столичного административного района Нор-Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении», — заявила Захарова.

Тер-Маргарян в ответ на заявление Захаровой подтвердил СМИ Аремнии, что ездил в Украину как глава одного из крупнейших районов Еревана Нор-Норк и член политсовета партии «Республика». Он рассказал, что встретился в Украине с местными властями и армянской общиной, а в Бучу привез гуманитарную помощь.

«На моих встречах я убедился, что Россия не сможет победить Украину. Все в Украине считают эту войну борьбой за независимость и суверенитет», — сказал он.

Глава административного района Еревана Нор-Норк Тигран Тер-Маргарян посетил Бучу вместе с послом Армении в Украине Владимиром Карапетяном еще в начале июня. Как отмечало агентство «Арменпресс», они обсудили с местными властями сотрудничество между Бучанской общиной и ереванским административным районом Нор-Норк, а также выразили поддержку украинскому народу.