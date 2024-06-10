Какое место занимает белорусская водка в мировом рейтинге алкоголя 5 10.06.2024, 9:22

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В рейтинге алкоголя — 155 позиций.

В международный алкогольный рейтинг The Millionaires’ Club 2024, который составляет журнал Drinks International, попали четыре белорусских водочных бренда. Об этом сообщает Office Life.

В рейтинг попадают бренды крепких напитков — от водки до коньяка, продажи которых превышают 1 млн девятилитровых кейсов в год (один кейс предполагает 18 бутылок по пол-литра).

В рейтинге алкоголя — 155 позиций, лидером в этом году оказался бренд традиционного корейского алкогольного напитка соджу.

В первой тройке также филиппинский джин и индийский виски.

Белорусские водочные бренды заняли в общем списке 127-е, 134-е, 150-е и 154-е места. Самая высокая позиция — у продукции завода «Бульбашъ». В списке также водка от ОАО «Минск Кристалл» и Минского завода виноградных вин.

В исключительно водочном рейтинге у белорусского алкоголя самым высоким местом оказалось 33-е из 38.

Год назад отечественная водка была представлена в рейтинге двумя брендами, которые заняли 112-е и 125-е места.