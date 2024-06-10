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«Угадайте, за чем стоят?»

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  • 10.06.2024, 9:37
  • 10,130
«Угадайте, за чем стоят?»

Появилось видео огромной очереди в Минске.

Огромная очередь покупателей удивляла посетителей Московского рынка в Минске 9 июня. Видео этого момента сняла одна из очевидцев. Она опубликовала ролик в TikTok.

«Очередь в Минске на рынке (человек 100). Угадайте, за чем стоят», — написала автор видео.

Сначала по кадрам сложно понять, чего ждут люди в очереди, толпа довольно плотная, все стоят терпеливо. В конце видео интрига разрешается — это очередь за клубникой стоимостью по 10−12 рублей за килограмм.

@murka_milliard

♬ оригинальный звук - Кристина

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