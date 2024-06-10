Линдси Грэм: ВСУ получили шанс перезагрузить войну 2 10.06.2024, 10:14

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Линдси Грэм

AP Photo/Vadim Ghirda

Уже летом они могут вернуть себе военный импульс.

Благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть себе военный импульс на поле боя, считает сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. По его словам, Вашингтон не отправил защитникам оружие на раннем этапе, чтобы сдержать агрессию РФ, но сейчас Силы обороны получили шанс «перезагрузить» войну. Его цитирует издание The Hill.

Для возвращения импульса, продолжил Грэм, Украине необходимо мобилизовать поддержку со стороны западных союзников.

«Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пора дать им истребители F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. [Украинцам] нужно перейти в наступление. Я думаю, этим летом Украина возобновит военную динамику», — высказался Грэм.

Также он заявил, что США должны помочь Украине выиграть войну, чтобы Россия не могла отдать Китаю критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, находящиеся в украинских недрах. Их стоимость — 10-12 трлн долларов.