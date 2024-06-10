Путин как всегда наврал Алексей Копытько

10.06.2024, 10:24

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Российский диктатор пытался отыграть обычный номер.

Группа «Информационное сопротивление» продолжает фиксировать имена российских солдат, которых в самой России (!) признали убитыми или похоронили. Т.е., это самый-самый минимум безвозвратных потерь, к которым надо добавлять все поправки в сторону увеличения.

По состоянию на 3 июня была полностью подтвержденная информация на 56586 убитых и еще более 400 точно мертвых, но с какими-то техническими нюансами.

Что тут важно помнить.

За 4 недели – с 6 мая по 3 июня – в самой России признали убитыми 2913 человек. Т.е., что бы ни происходило на фронте, в РФ опубличивают порядка 100 убитых в день. Такой ритм установился в конце 2022 года, после мобилизации. Росвласть нащупала цифру, которая не пугает народ и при этом позволяет делать вид, что потери не скрывают.

Скрывают. Еще как.

Лидеры в абсолютных числах прежние:

Краснодарский край – 2750

Башкортостан – 2065

Свердловская область – 1999

Татарстан –1891

Челябинская область – 1654

Пермский край – 1555

Самарская область – 1477

Бурятия – 1331

Московская область – 1303

Ростовская область – 1263

Волгоградская область – 1263

После того как наши разбили кадровую российскую армию, потери врага начали выстраиваться плюс-минус относительно численности населения. Аномалии – нет столиц (Москва, СПб), Бурятия (за счет концентрации воинских частей, где служат выходцы из разных регионов) и Башкортостан (из-за непомерного рвения местного гауляйтера Радия Хабирова).

Путин многократно заявлял, что «мобилизации не будет» и бравировал «1000 добровольцев в день».

Если взять самую-самую минимальную цифру убитых российских солдат (порядка 3 тыс. в месяц), добавить раненых по классической пропорции, получится порядка 12 тыс. гарантированно выбывающих в месяц. Это если мы верим в 100 убитых росоккупантов в день. Но мы не верим, ибо их точно больше. По консервативной оценке – в два раза.

Итого гарантированно выбывает от 24 тыс. российских солдат в месяц (кто-то потом возвращается, но на ритм активных действий это сильно влияет). По сути происходит размен прибывших наемников на выбывших.

При таком ритме пополнения у росармии чисто технически не будет возможности масштабно накопиться. Отсюда и гонка за поголовьем солдат с помощью миллионных выплат.

Какие меры они будут принимать (превращение срочников в контрактников, скрытая мобилизация через электронные повестки и др.) уже описано.

Все это к тому, что им таки придется выбрать какое-то одно направление для мероприятий оперативного уровня.

Алексей Копытько, «Фейсбук»