«Белые халаты»: Медиков заставляют покупать лекарства за свои деньги 3 10.06.2024, 10:30

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А халаты приходится носить по десять лет.

Медики, работающие в «скорой помощи» Бреста, рассказали «Белым халатам» о реалиях, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно

По словам сотрудников «скорой», регулярно, в «добровольно-принудительном» порядке собираются деньги на: поддержку «Беларуского Красного креста», «ОСВОД», закупку предметов гигиены (жидкого мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец, дезинфицирующих средств). Также людей обязуют выписывать местную государственную прессу.

Есть вопросы со спецодеждой. Медработники утверждают, что некоторые из них носят одни и те же халаты по 10 лет, новые не выдают. При этом они видят, что на склад постоянно привозят новую форму, а у всех работников скорой ежегодно собирают данные по размерам одежды и обуви, чтобы провести закупку.

Возникают перебои с лекарствами. Доходило до того, что их не было на складе, и медикам приходилось некоторые покупать за свои деньги.

Помимо этого, медики обратили наше внимание на запланированное скорое открытие подстанции по адресу Пушкинская, 31. Укомплектовать штат сотрудников на эту подстанцию не получается, так как людей катастрофически не хватает, в том числе и на других, работающих сейчас подстанциях. Недавно приезжала проверка из Минска, изучала ситуацию на всех подстанциях в областном центре. На общем собрании отчитались, что количество проживающих в Бресте выросло, и бригад для обслуживания не хватает. При этом заявили, что новые ставки добавлять не будут, нагрузка станет больше, но без увеличения зарплаты. Уже сейчас регулярно практикуется принуждение людей работать сверх нормы, ежемесячно большую часть коллектива буквально заставляют выходить на подработки не менее чем 3—4 раза в месяц.