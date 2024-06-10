Премьер-министр Бельгии объявил об отставке 2 10.06.2024, 11:24

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Александр Де Кроо.

Фото: VNA

Его партия проиграла на парламентских выборах.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил об отставке. Его партия потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Они проходили одновременно с выборами в Европарламент, пишет «Евроньюс».

«Для нас это особенно трудный вечер. Мы проиграли. Завтра я ухожу в отставку с поста премьер-министра», - объявил, не скрывая эмоций, де Кроо во время выступления перед сторонниками в воскресенье.

По итогам голосования партия премьера «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD) получила меньше 7% голосов. Она проиграла даже в избирательном округе самого главы правительства - в Восточной Фландрии. Если на прошлых выборах в 2019 году либералы набрали 17,85% голосов, то на нынешних - лишь 10%.

«Мы - либералы - боремся, мы стойкие, и я убеждён, что мы снова выстоим. За последние недели я увидел невероятное количество молодых талантливых людей. И я очень надеюсь на них», - добавил премьер.

Теперь де Кроо подаст прошение об отставке королю Филиппу, который в праве отклонить или принять его по своему усмотрению.

Известная своей антимиграционной риторикой ультраправая партия «Фламандский интерес», которой социологи прочили победу, тем не менее заняла второе место, набрав 17,5% .

Главной политической силой в стране стала умеренно правая партия «Новый фламандский альянс» с 22%.