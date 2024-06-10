Sky News: ВСУ потопили российский корабль в Азовском море 2 10.06.2024, 11:25

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Речь идет о БДК оккупантов.

Украина, серьезно нацелившись на российские корабли, 9 июня поразила очередной БДК, что стал уже пятым из семи больших десантных кораблей РФ, которые Силам обороны удалось уничтожить или вывести из строя.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что в субботу вечером, 8 июня, Силы обороны поразили российский десантный корабль, который лишь недавно перенаправили с Черного в Азовское море.

«Скоординированный удар» попал в судно, что уже стало пятым среди тех семи десантных кораблей флота РФ проекта 775, которые удалось потопить или «сделать непригодными» для использования.

«Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке», - передает Sky News, ссылаясь на украинский источник.

Собеседник издания отмечает, что Россия использует эти лодки для переправки боеприпасов и материалов во временно оккупированный Мариуполь и их дальнейшей доставки на фронт. А подобные удары эффективно поддерживают украинские войска, нарушая логистику врага:

«Препятствуя российским поставкам боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар непосредственно поддержит украинские войска в их борьбе».