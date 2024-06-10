«В первый день все было относительно неплохо» 15 10.06.2024, 11:34

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Белоруска сделала пересадку бровей и показала последствия операции.

Белоруска Василиса Стоян сделала себе пересадку бровей и поделилась несколькими видео в TikTok, где показала последствия операции.

Судя по кадрам, сразу после операции и в первый день после нее все было относительно неплохо, но потом начали появляться синяки и кровоподтеки под глазами. Она рассказала, что делала пересадку в турецкой клинике в Стамбуле, пишет zerkalo.io.

«Ну, вообще, погода в Турции какая-то не очень… холодно, дождь, но я подсвечиваю, как могу, любым цветом, какой больше кому нравится», — так прокомментировала она в одном из своих видео свои синяки, добавив, что это последствия анестезии.

Также она пояснила, что материал для пересадки ей брали с головы.

«Графты брали с задней части головы, там участок кожи, устойчивый к облысению», — рассказала подробности девушка.

Пользователи в комментариях высказали мнение, что брови выглядят «как обруч на лбу», многих удивила их форма: они очень большие и широкие.

Девушка пояснила, что это не окончательный вариант, а «про форму минимум через шесть месяцев можно будет говорить».

Некоторые интересовались, почему она не сделала перманентный макияж вместо такой болезненной процедуры, на что белоруска ответила, что уже пробовала, «но от него волосы не растут».

Что касается ухода за такими бровями, то после операции, по словам девушки, им нужна промывка в течение десяти дней, ей показали, как это надо правильно делать.

Подписчики также задали ей вопрос о том, сколько стоит пересадка бровей. Девушка ответила, что цена зависит от пакета услуг и варьируется в пределах 1100−2500 долларов США.