Большая переобувка 2 Ян Валетов

10.06.2024, 11:37

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Что ждет Россию после падения кремлевского режима.

Я очень надеюсь дожить до конца кремлевского режима, дождаться пока произойдет традиционное разоблачение, (батюшки-светы! А царь-то был не настоящий!), тушку покойника вышвырнут из мавзолея... ну, все, что обычно происходит после того, как очередной российский Великий и Ужасный накрывается тазиком.

Мне страшно интересно послушать, как вся эта банда преданных - далеких и близких от власти - начнет ёрзать, рассказывая, что были не при делах. Не знали, не понимали, не думали, были введены в заблуждение. Как будут вымаливать нормальное к себе отношение, снятие санкций и запретов, как будут хоть мизинчик просовывать в ненавистный сегодня западный мир.

Мы услышим множество дивных историй про российское природное миролюбие, про стремление к законности, про неприятие агрессии на генетическом уровне. Шаман споет проникновенно Хотят ли русские войны? И официальные лица, плюнув на еще живого Медведева, начнут размахивать свежими договорами про ограничение ядерных вооружений...

Боюсь, что рано или поздно, мир поверит, что это Путин был во всем виноват. Только Путин - и больше никто.

А миллионы аплодирующих ему россиян были введены в заблуждение. (тут неплохо было бы для достоверности картинки призвать к ответу все еще живых пропагандистов - именно они осуществляли оболванивание масс по преступному приказу покойного уже руководства).

Большое переобувание всегда следует за смертью диктатора и я хочу понаблюдать за очередным всеобщим презрением. Забавное, надо сказать, зрелище - бурление говен с последующей мимикрией под розовое варенье.

Хотя, справедливости ради...

Разве кто-то до сих пор дал официальную оценку Финской войне? Нападению на Польшу в 1939 и русско-польской войне 1920 года? Разве признана преступной война в Афганистане и уничтожение миллионов афганцев советскими войсками?

По сути никакого осмысления и тем более переосмысления политики и методов не произошло. Овечья шкурка наброшенная на окровавленную пасть волка, вовсе не означает перевоспитание хищника и появления ягненка.

Суть не меняется. Но сам процесс переобувания стада - это эпическое зрелище. Очень хочется еще раз посмотреть на массовое прозрение и тонны крокодиловых слез.

Что забавно, я почти уверен, что номер сработает. Не сразу, но сработает. Их пустят в цивилизованный мир.

Сначала в прихожую, где самые хитрые представители перевоспитавшихся масс будут робко топтаться у порога.

Потом пригласят в гостиную.

Потом пустят за стол, хоть и посадят с края.

А в результате рано или поздно они опять попробуют вломиться в хозяйскую спальню с автоматом. По привычке. И сделают новую Бучу по приказу нового ничтожества, пробравшегося в Кремль.

Как уже не раз было. И как еще не раз будет.

Потому что мимикрия не равна раскаянию и переосмыслению.

И без покаяния и переосмысления общество не поменять.

Ян Валетов, Telegram