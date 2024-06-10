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В Беларуси вводят дресс-код для водителей маршруток

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  • 10.06.2024, 11:43
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В Беларуси вводят дресс-код для водителей маршруток

Начали с Витебска.

Уже с сегодняшнего дня, 10 июня, госпредприятие «Оператор перевозок» в Витебске начало усиленный контроль за маршрутками. Особое внимание будет уделяться внешнему виду водителей.

Как отмечает оператор перевозок, у водителей маршруток должен быть опрятный деловой внешний вид. Во время работы — никаких шорт, пляжных маек, сланцев, домашней и спортивной одежды. Рекомендованная форма одежды — белый верх, темный низ, пишет abw.by.

Также будет контроль за санитарным состоянием маршруток, внешним и внутренним состоянием. К нарушителям, как сообщает оператор, будут применяться штрафы.

Такие меры приняты перед подготовкой к фестивалю «Славянский базар», который состоится с 9 по 15 июля в Витебске, празднованием 1050-летия Витебска и ХI форумом регионов России и Беларуси.

В Витебске даже есть целый свод правил «Требования к водителям и транспортным средствам во время культурных событий в городе».

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