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«Такая помощь выглядит дико»

  • 10.06.2024, 12:05
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«Такая помощь выглядит дико»

Белорус ответил витебским чиновникам.

Новый состав Витебского облсовета решил, что жизненно необходимо срочно послать делегацию во временно оккупированную Донецкую область.

По возвращению старшина совета Дмитрий Демидов заявил, что регион будет расширять прием на «оздоровление» детей с оккупированной территории Украины.

«В мире эту «помощь» признали международным преступлением. А глава управления по инвестициям и внешнеэкономическим связям Юрий Снегайский сообщил, что «богатейший» регион Беларуси подарит сепаратистам станцию по обезжелезиванию воды.

А уж по окончанию войны витебские чинуши планируют крепко заработать на восстановлении региона.

Такая помощь выглядит дико, от «представителей» области с дефицитом бюджета, население которой стремительно нищает. Витебщина утопает в проблемах, в том числе коммунальных и связанных с водоснабжением.

Скорее всего, эти недодепутаты уже продались режиму Путина, а теперь выслуживаются перед новыми хозяевами. А до жителей Витебщины им нет дела, к чему те уже привыкли», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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