«Его ничего не спасет»: эксперт дал рецепт, как окончательно уничтожить Крымский мост 1 10.06.2024, 12:08

2,202

Украина накапливает оружие для удара.

Российско-украинская война продолжается и РФ не сможет защитить Крымский мост, считает военный эксперт Петр Черник.

В частности, он объяснил, чем именно должна бить Украина, чтобы российская ПВО не смогла отразить атаку на Крымский мост.

«От большого ракетного залпового удара в смешанном цикле - баллистика, ATACMS, 5400 километров в час, нет ни одного адекватного подтверждения, что они ее сбивали, Storm Shadow и большое крыло беспилотников. Когда все это будет иметь номенклатуру в единиц 100-150, ничего Крымский мост не спасет. Но есть момент, такое количество оружия надо накопить. Поэтому и пока не бьем, потому что еще его нет в достаточном количестве».

Эксперт также рассказал, сможет ли РФ уберечь свой флот, который она сейчас перебросила в Азовское море после неоднократных атак украинских надводных дронов.

«В Азовское море нам надо прорваться надо, это не достаточно просто, если говорить о надводных беспилотных системах. Опыт пробивания заграждений мы уже имеем - условно первый беспилотник ломает эту металлическую сетку и тогда уже оператор филигранно в это отверстие проводит БПЛА. Они уже, кстати, баржи начали ставить - это труднее, ведь сетку легче пробить», - пояснил эксперт.