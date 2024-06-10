закрыть
10 июня 2024, понедельник, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Выборы в ЕС: Фон дер Ляйен стремится к альянсу с проукраинскими силами

  • 10.06.2024, 12:18
Выборы в ЕС: Фон дер Ляйен стремится к альянсу с проукраинскими силами

Ультраправые не смогли перевесить центристские силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) выиграла выборы в Европарламент, заявила, что стремится сформировать альянс с проевропейскими и проукраинскими политическими силами.

Об этом фон дер Ляйен сказала в своем выступлении поздно вечером в воскресенье, сообщает «Европейская правда».

По ее словам, Европейская народная партия является якорем стабильности.

«Сегодня хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы», – заявила глава Еврокомиссии, которая стремится к переназначению на второй срок.

Фон дер Ляйен добавила, что эти выборы принесли два послания. Первое – «центр держится», и второе – крайне левые и крайне правые получили поддержку избирателей.

Глава Еврокомиссии отметила, что «мы все заинтересованы в стабильности», добавив, что с понедельника она обратится к социалистам и демократам и либералам из политической группы «Обновить Европу». С этими группами ЕНП работала в коалиции в течение последних пяти лет.

«Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Во время своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжить этот путь с теми, кто является проевропейским, проукраинским, кто поддерживает верховенство права. Завтра эта работа снова начнется», – отметила фон дер Ляйен.

Напомним, ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос