Выборы в ЕС: Фон дер Ляйен стремится к альянсу с проукраинскими силами 10.06.2024, 12:18

Ультраправые не смогли перевесить центристские силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) выиграла выборы в Европарламент, заявила, что стремится сформировать альянс с проевропейскими и проукраинскими политическими силами.

Об этом фон дер Ляйен сказала в своем выступлении поздно вечером в воскресенье, сообщает «Европейская правда».

По ее словам, Европейская народная партия является якорем стабильности.

«Сегодня хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы», – заявила глава Еврокомиссии, которая стремится к переназначению на второй срок.

Фон дер Ляйен добавила, что эти выборы принесли два послания. Первое – «центр держится», и второе – крайне левые и крайне правые получили поддержку избирателей.

Глава Еврокомиссии отметила, что «мы все заинтересованы в стабильности», добавив, что с понедельника она обратится к социалистам и демократам и либералам из политической группы «Обновить Европу». С этими группами ЕНП работала в коалиции в течение последних пяти лет.

«Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Во время своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжить этот путь с теми, кто является проевропейским, проукраинским, кто поддерживает верховенство права. Завтра эта работа снова начнется», – отметила фон дер Ляйен.

Напомним, ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.