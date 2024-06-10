Под Гродно покончил с собой белорусский пограничник
- 10.06.2024, 12:50
- 5,420
Ему было 22 года.
На участке пограничной заставы «Усово» Гродненской пограничной группы обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида.
«Молодой человек 2002 года рождения был призван в октябре прошлого года и проходил срочную службу. По службе характеризовался положительно. На момент трагедии младший сержант находился в пограничном наряде по охране Государственной границы», — сообщает пресс-служба Гродненской пограничной группы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.