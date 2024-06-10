Под Гродно покончил с собой белорусский пограничник 10.06.2024, 12:50

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иллюстративное фото

Ему было 22 года.

На участке пограничной заставы «Усово» Гродненской пограничной группы обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида.

«Молодой человек 2002 года рождения был призван в октябре прошлого года и проходил срочную службу. По службе характеризовался положительно. На момент трагедии младший сержант находился в пограничном наряде по охране Государственной границы», — сообщает пресс-служба Гродненской пограничной группы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.