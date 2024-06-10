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Генштаб ВСУ: В Крыму уничтожены два российских С-300 и один С-400

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  • 10.06.2024, 12:57
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Генштаб ВСУ: В Крыму уничтожены два российских С-300 и один С-400

Все ракеты попали в цель.

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 10 июня, поразили российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму, сообщает Генштаб ВСУ.

Успешные удары нанесли по одному комплексу С-400 в районе Джанкоя и двум С-300 возле Черноморского и Евпатории.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что россияне не перехватили ни одну из выпущенных Украиной ракет. Сразу после ударов Сил обороны по ЗРК оккупанты немедленно прекратили работу радаров комплексов С-300/С-400.

После попадания украинских ракет зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ. Россияне понесли «существенные потери», говорят в ВСУ.

Ночью 10 июня в Крыму раздавались взрывы, оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту. Российские пропагандисты заявили, что Крым якобы был атакован ракетами ATACMS.

15 мая в Крыму также уничтожили ЗРК-С-400, писал российский Telegram-канал ASTRA.

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