Стало известно, какие страны могут отправить военных в Украину 10.06.2024, 13:27

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Франция обратилась с предложением к США и европейским странам.

Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направлял США и европейским странам предложение отправить в Украину военных инструкторов в рамках многосторонней миссии. Как пишет interfax.com.ua, об этом сообщило издание «Вельт» со ссылкой на источники.

«По информации издания, на прошедшей неделе Буркхард послал США, а также десяти европейским странам, в том числе Британии, Польше, странам Балтии, Дании, Швеции, письмо, в котором пригласил их принять участие в учебной миссии в Украине в составе многонациональной «коалиции желающих», - информирует газета.

По ее данным, в Минобороны ФРГ такое письмо не пришло: за прошедшие недели германское правительство неоднократно давало понять, что не будет участвовать в такой инициативе. Также от нее отказались США, однако все равно получили соответствующее предложение Франции.

По словам дипломатов из Брюсселя, президент Франции Эмманюэль Макрон желает направить инструкторов в Украину в рамках существующей миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine), изменив ее мандат. Однако в ЕС эта идея встретила сопротивление - большинство стран союза выступили против нее.

Тем не менее, в ЕС отмечают, что обучение украинских военных на территории Евросоюза имеет смысл, добавляет «Вельт».

Ранее сообщалось, что Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала в Украину с целью обучения украинских военных. Комментируя намерения Франции, генсек НАТО Йенс Столтенберг в минувший четверг вновь заявил, что в альянсе по-прежнему не планируют направлять военных в Украину. В пятницу Politico со ссылкой на источники сообщало, что Макрон предложил президенту США Джо Байдену вместе отправить в Украину военных инструкторов, однако американский лидер не поддержал эту идею.