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Белорусские военные участвуют в ядерных учениях с россиянами

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  • 10.06.2024, 13:35
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Белорусские военные участвуют в ядерных учениях с россиянами

Начался второй этап.

Белорусские военные принимают участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами Вооруженных сил России, сообщает Минобороны Беларуси.

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что учения — ответ на «агрессивные выпады» западных стран.

Напомним, 7 мая в Беларуси началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия с применением штурмовиков Су-25, оперативно-тактических комплексов «Искандер» и «Полонез». 21 мая в России начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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