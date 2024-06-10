Просроченный таксист 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.06.2024, 13:37

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Под Россию закладывают все больше мин замедленного действия.

Просроченный таксист продолжает вести Россию к ДТП со смертельным исходом.

Помните, как Путин на встрече с матерями погибших военных в Украине говорил, что, мол, лучше так, чем от ДТП, в которых в России «погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя примерно столь же».

И вот теперь его правительство представило в Госдуму законопроект, позволяющий мобилизованным, контрактникам и участникам СВО из добровольческих формирований (читай ЧВКашникам и бывшим зэкам) пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены их, к примеру, за пьяное вождение, ДТП с пострадавшими или выезд на встречку.

По возвращении на гражданку удостоверение нужно будет временно сдать в ГИБДД до окончания срока, установленного судом. Однако, тем, кто получит на «спецоперации» госнаграды, права вернут без дополнительных проверок и справок!

Что будет с числом тяжелых ДТП в стране и, одновременно, с количеством тех, кто за их совершение окажется в «зоне СВО»? Такой вот замкнутый цикл пополнения путинской «спецухи». Вернее, лишь один из них.

Тот же Путин на коллеги МВД 2 апреля 2024 года рассказывал, что в России по итогам 2023 года в ДТП погибли 14,5 тыс. человек. И это число увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022-м. Количество людей, получивших ранения составило 166,5 тыс.

По пока еще открытым данным МВД РФ, в 2023 году в стране произошло 132 466 ДТП с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. Годом ранее, в 2022-м в России аварий было на 4% меньше — 126 705 случаев. Тренд на повышение начался только в 2023 году: до 2022 (года вторжения в Украину) ежегодное число ДТП и количество пострадавших постепенно снижалось.

При этом каждая 11-я авария в России происходила по вине пьяных водителей. В таких ДТП за прошлый год погибли 3303 человека — это 22% всех смертей на дорогах!

Путин призвал полицейских на той же коллегии к тому, что нужно повышать безопасность дорожного движения! И сам же вскоре отлично повысил! Примерно так же, как уровень преступности безопасности в стране, в которую возвращаются люди с ПТСР, многие из которых снова пополняют жестокую криминальную статистику.

Очевидно, что, помимо прочего, очень многие из них злоупотребляют алкоголем, а то и чем посерьёзнее. С наложением на ПТСР, эффект будет соответствующим.

Да что там водительские права! Они уже учат ваших детей «патриотизму» в школах, а скоро уже не у них, а они у вас будут проверять документы.

Можно себе только представить, как ещё «улучшится ситуация» с безопасностью в стране в целом и на дорогах, в частности, когда бывших «фронтовиков» с их «боевым опытом» будут привлекать и в органы МВД/ГАИ. А это один из очевидных для них «социальных лифтов» после окончания операции Z.

Стоит ли говорить о том, как возрастет уровень и без того колоссального насилия со стороны силовиков к рядовым гражданам.

Неудивительно, что МВД тоже уже начало скрывать свою статистику.

Эксперты годами призывали власти строить и реконструировать дорожную сеть, чтобы снижать аварийность. Бороться с коррупцией, безнаказанность, насилием и садизмом в «правоохранительных органах». И что же делает Путин? Ровно наоборот.

Дорог - нет. Безопасности - нет. Прав и свобод - нет. Хлеба и зрелищ - нет. Перспектив - нет.

Он погружает страну всё глубже в устроенную им катастрофу 24 февраля, лишая будущие поколения даже надежды на нормальную жизнь после СВОего долгожданного ухода.

Чем дольше царствует «великий геополитик», не чуя под собой страны, тем больше становится вокруг руин и мин замедленного действия под ними. В прямом и переносном смысле. И в России, и в Украине, и не только там.

Очнитесь, обыватели! Вы не видите, куда ведёт этот автомобиль окончательно съехавший бывший «таксист» с просроченными правами?

Телеграм-канал «СерпомПо»