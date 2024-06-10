Евгения Афнагеля вернули из тюрьмы в новополоцкую колонию 1 10.06.2024, 13:45

С ним уже месяц нет связи.

Политзаключенного активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, приговоренного к 7 годам колонии, удерживают за решеткой почти 3 года и 9 месяцев. Он отбывал срок в новополоцкой колонии № 1, а потом ему усилили режим и перевели в могилевскую тюрьму № 4, пишет «Вясна».

Теперь стало известно, что по истечении срока тюремного режима Евгения снова перевели в Новополоцк. Там его распределили на работу по очистке кабеля. Известно, что сразу лишили передачи и свиданий. Кроме этого, от него уже месяц нет ни писем, ни звонков. Близкие политзаключенного считают, что его поместили в ШИЗО.

Напомним, за время в заключении у Евгения испортилось зрение, поэтому сейчас он вынужден носить очки. За решеткой он много читает и рисует. Известно, что в заключении на Евгения оказывается давление со стороны администрации исправительных учреждений.