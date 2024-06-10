В Госдуме РФ предложили отправлять школьников на валку леса 5 10.06.2024, 13:50

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Вместо летних каникул.

Российские власти планируют разрешить учащимся старших классов наниматься на особо опасные работы в период летних каникул. Инициативу уже обсудили в Госдуме РФ, сообщила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, пишет The Moscow Times.

К опасным относятся работы на высоте, в замкнутых пространствах и на зараженных территориях, с ядами и электрическим током, а также валка леса, перемещение тяжелых грузов и проч. Оглоблина отметила, что подобные предприятия отчаянно нуждаются в кадрах, но законодательство построено таким образом, что на работу туда берут только с 18 лет.

«Мы даже на одном из совещаний обсуждали, чтобы эту планку понизить — например, до 16 лет. Если школьник готов и его родитель подписывает, что он тоже не против, почему должны быть эти ограничения? <…> В том числе в части списка особо опасных работ, который блокирует возможность школьников как-то привлекать, а это важная профориентационная задача» — заявила депутат.

Оглоблина утверждает, что о снятии запрета массово просят сами несовершеннолетние. «Больше 90% школьников заявили, что хотят работать в летние каникулы. И, казалось бы, почему нет? А начинаешь вглубь смотреть: техника безопасности, рядом должен быть человек, который подпишет документ, что он берет ответственность за несовершеннолетнего», — отметила депутат, перечислив препятствия для такого трудоустройства.

Оглоблина посетовала, что пока большинство работодателей отказываются брать школьников на опасные производства. По ее словам, подобное практикуется на одном из агрохолдингов в Татарстане, однако там на лето трудоустраивают только детей действующих сотрудников.