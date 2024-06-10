На торги в Минске выставили здание за 1,2 миллиона долларов 10.06.2024, 13:54

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Это пример бесхозяйственности чиновников и уничтожения частников после 2020-го.

В Минске на аукцион выставили здание бывшего детского садика, который закрыли в 1998 году. Нынешним собственником здания указана компания «Гринарра». Ранее в 2022 году здесь размещалась частная средняя школа EduHill. Начальная стоимость объекта — 3 млн 924 тысячи рублей, пишет zerkalo.io.

Адрес здания — Мирошниченко, 41. Должником объекта указана компания «Гринарра». Причина, по которой недвижимость выставили на аукцион, — арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека.

На фирму «Гринарра» подали несколько судебных исков. Один из них — от частной средней школы EduHill, которая работала в здании на Мирошниченко, 41 в 2022 году: о переезде учебного заведения в это здание сообщалось в июне. Однако уже в сентябре того же года школа перестала активничать в соцсетях, сейчас она не работает.

Напомним, осенью 2022 года в Беларуси были закрыты частные школы. Родители были вынуждены оперативно переводить детей в государственные учебные заведения. «Выжили» после этого немногие частные школы.

Ранее в 2023 году это здание на Мирошниченко, 41 уже выставляли на торги, но тогда они были отменены по решению судебного исполнителя. Тогда начальная цена была на уровне 3 миллионов 290 тысяч рублей (около 1 млн 232 тысяч долларов по курсу Нацбанка на 10 июня). Общая площадь здания — 4000 квадратных метров. Торги назначены на 27 июня.

У детского садика на Мирошниченко, 41 — большая история. В 1998 году его закрыли, здание стояло заброшенным. Потом объект вывели из разряда дошкольных учреждений. Несколько раз двухэтажное строение меняло собственников.

В 2010-х его выкупил иранский инвестор, зарегистрировавший в Беларуси ИООО «Бел Стелла Инвест». Тогда владелец собирался сделать внутри офисы. Но жители Зеленого Луга на собрании возмущались: зачем, когда району нужен детский сад? Компания «Бел Стелла Инвест», которая была зарегистрирована под сдачу в аренду недвижимости, была ликвидирована в 2015 году.