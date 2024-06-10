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Что будет происходить в белорусских обменниках на этой неделе

  • 10.06.2024, 13:58
  • 1,058
Что будет происходить в белорусских обменниках на этой неделе

Прогноз по валютам.

На минувшей неделе доллар то дорожал, то дешевел на Белорусской валютно-фондовой бирже. Чего ждать от курсов валют на этой неделе, прогнозирует Myfin.by.

В среду, 12 июня, ожидается заседание Федеративной резервной системы в США (аналога белорусского Нацбанка). Ранее ее представители заявляли о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. «Изменение процентной ставки маловероятно, но вот риторика ФРС может измениться к более мягкой», — считает финансовый аналитик Михаил Грачев.

По его мнению, в Беларуси можно ожидать существенного снижения курса евро. Что касается американской валюты, то в дальнейшем курс рубля может продолжать умеренно укрепляться до 3,165 рубля за доллар. «Основные изменения курса могут произойти во второй половине недели», — прогнозирует аналитик.

Ранее финансовый аналитик Вадим Иосуб прогнозировал, что к концу этой недели российский рубль по отношению к белорусскому, вероятно, может подрасти до 3,62 рубля за 100 российских.

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