Что будет происходить в белорусских обменниках на этой неделе 10.06.2024, 13:58

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Прогноз по валютам.

На минувшей неделе доллар то дорожал, то дешевел на Белорусской валютно-фондовой бирже. Чего ждать от курсов валют на этой неделе, прогнозирует Myfin.by.

В среду, 12 июня, ожидается заседание Федеративной резервной системы в США (аналога белорусского Нацбанка). Ранее ее представители заявляли о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. «Изменение процентной ставки маловероятно, но вот риторика ФРС может измениться к более мягкой», — считает финансовый аналитик Михаил Грачев.

По его мнению, в Беларуси можно ожидать существенного снижения курса евро. Что касается американской валюты, то в дальнейшем курс рубля может продолжать умеренно укрепляться до 3,165 рубля за доллар. «Основные изменения курса могут произойти во второй половине недели», — прогнозирует аналитик.

Ранее финансовый аналитик Вадим Иосуб прогнозировал, что к концу этой недели российский рубль по отношению к белорусскому, вероятно, может подрасти до 3,62 рубля за 100 российских.