Бери шинель, пошли домой Аббас Галлямов

10.06.2024, 14:08

Внутренне общество РФ для окончания войны уже созрело.

Итак, новый руководитель Минобороны РФ отказался разговаривать с женами мобилизованных. Что они будут делать дальше?

Например, заявят, что СВО де-факто превратилась в войну за территории, а они не согласны, чтобы их близкие гибли из-за земли. Мы, мол, свою-то обустроить не можем, куда нам еще чужую захватывать?..

Пару лет назад Путин говорил, что «опережающее развитие Дальнего Востока – наш долгосрочный и абсолютный приоритет». На последнем Дальневосточном экономическом форуме он сетовал, что отток населения из этого региона остановить так и не удалось. Жены мобилизованных могли бы пообещать, что сразу после демобилизации своих мужей они готовы отправиться с ними поднимать этот самый Дальний Восток. Так сказать, компенсировать отток населения.

Власти на этот вариант, конечно, не согласятся, но общество зафиксирует страстное желание женщин вернуть своих мужей, их готовность к диалогу, готовность жертвовать бытовыми удобствами и решительно перекраивать свою жизнь. Люди увидят, что никакие жены не иноагенты, они и правда несчастные люди, которые любыми путями стараются выцарапать назад своих любимых.

Кроме прочего, указанное предложение позволит поставить в повестку тему, демонстрирующую логическую слабость позиции властей. Действительно ведь глупо получается: «Своей земли мы не хотим ни пяди, но и чужой вершка не отдадим».

Все это можно делать под хэштэгом #урамыпобедилипорадомой В начале СВО Путин объявил ее главной задачей обеспечение безопасности России, а вовсе не захват чужих земель. Про последние он так и сказал: мол «в наши планы не входит оккупация украинских территорий». «Так вот, – могут сказать жены, – Украине нанесен такой колоссальный урон, Россия продемонстрировала такую мощь, что теперь нет никаких сомнений, что они к нам не сунутся. Даже если у них и были такие планы, то теперь они точно убедились в том, что эти планы были безумными. И украинцы, и американцы, и европейцы теперь точно знают, что наша армия непобедима, разе нет? Нам Путин сам об этом сказал. А раз так, то бери шинель, пошли домой».

Сила этой позиции в том, что она вся целиком выстроена на фундаменте из аргументов российской пропаганды. Наказывать за рассказы о том, что победа над врагом уже достигнута, никто не будет. Людям эта идея тоже понравится, поэтому многие с энтузиазмом ее поддержат. Два месяца назад Левада-центр спросил россиян, одобрят ли они решение Путина, если тот прямо сейчас объявит окончание СВО. 71 процент сказал, что да, поддержит.

Внутренне общество для окончания войны уже созрело. Это его желание надо экстериоризировать. Оформить в виде призывов.

Призывать же надо не только с оппозиционных, но и с лоялистских позиций.

Аббас Галлямов, Telegram