«Искусственная Мисс»: в США проведут первый в мире конкурс «ИИ девушек» 10.06.2024, 14:10

Конкурсанток будут оценивать по трем критериям.

В США решили провести первый в мире конкурс красоты среди женщин, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта. Автор самой привлекательной виртуальной красавицы получит чек на общую сумму в 20,000$.

Об этом говорится на сайте конкурса «World AI Creator Awards».

Американцы решили, что искусственный интеллект достиг высокого уровня развития и самое время устроить конкурс «Мисс ИИ».

Организаторы конкурса сообщают, что судьи будут оценивать «искусственных» конкурсанток по критериям: красота, реализм и социальное влияние.

Стало известно, что количество конкурсных заявок превзошло все ожидания, поэтому судьи не успели объявить свой ТОП-10 до 28 мая. Просмотр конкурсанток продолжается.

Конечно, авторы виртуальных красавиц получат вознаграждение за свою кропотливую работу:

▪ 1 место – денежный приз в размере 5,000$, доступ к программе наставничества «Imagine Education» на сумму 3,000$ и PR-поддержку на сумму свыше 5,000$.

▪ 2 место – бесплатный доступ к курсу «Imagine Education» стоимостью 500$, рекламный пакет на 2,000$ и PR-поддержку стоимостью свыше 2,500$.

▪ 3 место – бесплатная консультация «Imagine Education» стоимостью 500$, а также промо-пакет на 500$, и PR-поддержку на сумму свыше 1,000$.

Но если кто-то решил, что это легкие деньги, то стоит обратить внимание на требования организаторов – они достаточно жесткие:

▪ участие в конкурсе могут принять лица, достигшие 18;

▪ запрещено копировать изображения других моделей без их согласия, ведь «конкурсная работа» должна быть выполнена исключительно с помощью ИИ;

▪ необходимо заполнить документ, указав личные данные, все источники, использованные в процессе работы;

▪ в случае победы или получения призового места автор дает согласие на интервью, которые будут предлагать инвесторы конкурса.

Объявление виртуальной победительницы и призерок, а также выплата призовых состоится до 1 августа 2024 года.