В Россию будут завозить трудовых мигрантов из Афганистана 10.06.2024, 14:19

Представитель талибов договорился с российскими властями.

Россия обязалась принимать трудовых мигрантов из Афганистана и предоставлять им работу в отдельных регионах страны, рассказал министр труда и социальных отношений исламской республики Абдул Манан Омари, заметил сайт The Moscow times.

По словам представителя «Талибана», об этом он договорился с главой Минтруда РФ Антона Котяковым и другими российскими чиновниками на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Омари уточнил, что условия для трудоустройства афганцев будут созданы российскими властями в регионах со статусом республик.

Представителидвижения «Талибан», которое находится у власти в Афганистане с августа 2021 года, прибыли на ПМЭФ по приглашению Москвы. В афганской делегации заявил, что целью посещения мероприятия для Кабула является повышение уровня экономических отношений с Россией.

После прихода к власти «Талибана» большое количество жителей Афганистана захотели переехать в Россию, говорил ранее президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал. По его словам, из-за приостановки авиасообщения между странами у многих не было возможности выбраться в Россию.

«Последняя смена режима в республике не всех устраивает. Эти строгие религиозные обряды, особенно по отношению к женщинам, далеко не всем по душе. Все, кто хочет жить в светской стране, уезжают», — отмечал руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.