В Беларуси дорожает топливо 10.06.2024, 14:48

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Какими будут цены на заправках.

С 11 июня бензин в Беларуси в очередной раз подорожает на 1 копейку. Об этом предупредил концерн «Белнефтехим».

В итоге с 11 июня стоимость топлива будет такой:

АИ-92-К5-Евро — 2,3 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,4 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,62 рубля;

ДТ-К5 — 2,4 рубля.

Цены на бензин начали расти в Беларуси с 21 мая. Как анонсировали в «Белнефтехиме», топливо в итоге подорожает на 8 копеек с шагом в 1 копейку каждую неделю. На данный момент топливо уже прибавило 4 копейки.