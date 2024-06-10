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Хартия 97!
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В Беларуси дорожает топливо

  • 10.06.2024, 14:48
  • 1,772
В Беларуси дорожает топливо

Какими будут цены на заправках.

С 11 июня бензин в Беларуси в очередной раз подорожает на 1 копейку. Об этом предупредил концерн «Белнефтехим».

В итоге с 11 июня стоимость топлива будет такой:

АИ-92-К5-Евро — 2,3 рубля;

АИ-95-К5-Евро — 2,4 рубля;

АИ-98-К5-Евро — 2,62 рубля;

ДТ-К5 — 2,4 рубля.

Цены на бензин начали расти в Беларуси с 21 мая. Как анонсировали в «Белнефтехиме», топливо в итоге подорожает на 8 копеек с шагом в 1 копейку каждую неделю. На данный момент топливо уже прибавило 4 копейки.

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