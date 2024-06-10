Тумилович: У вас есть вопросы? 3 10.06.2024, 15:01

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Геннадий Тумилович

Известный голкипер рассказал, почему белорусский футбол на дне.

Белорусский экс-футболист Геннадий Тумилович прокомментировал проблемы отечественного футбола, пишет «Трибуна».

Геннадий Тумилович попытался назвать причину поражения сборной Беларуси от России

– Планировался разбор игры Беларуси и России. Не вижу смысла что-то разбирать. Россия очень прилично выглядела на фоне белорусов.

По сборной Беларуси ничего не скажу, хорошего нечего сказать. Почему мы в таком состоянии и так играем?

Давайте подкину одну мыслишку. Думаю, в этом причина. Последние 20 с лишним лет нашим футболом руководили летчик, разведчик, банкир, артиллерист. У вас есть вопросы? У меня – нет, – сказал Тумилович.