закрыть
10 июня 2024, понедельник, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тумилович: У вас есть вопросы?

3
  • 10.06.2024, 15:01
  • 2,694
Тумилович: У вас есть вопросы?
Геннадий Тумилович

Известный голкипер рассказал, почему белорусский футбол на дне.

Белорусский экс-футболист Геннадий Тумилович прокомментировал проблемы отечественного футбола, пишет «Трибуна».

Геннадий Тумилович попытался назвать причину поражения сборной Беларуси от России

– Планировался разбор игры Беларуси и России. Не вижу смысла что-то разбирать. Россия очень прилично выглядела на фоне белорусов.

По сборной Беларуси ничего не скажу, хорошего нечего сказать. Почему мы в таком состоянии и так играем?

Давайте подкину одну мыслишку. Думаю, в этом причина. Последние 20 с лишним лет нашим футболом руководили летчик, разведчик, банкир, артиллерист. У вас есть вопросы? У меня – нет, – сказал Тумилович.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос