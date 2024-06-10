Новая стратегия Путина 1 Виктор Андрусив

10.06.2024, 15:22

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Как Украина ее может переломить?

Мясная стратегия победы Путина – он публично подтвердил то, что я в свое время писал во время штурмов Авдеевки. Ежемесячно в России мобилизуют около 30 тыс. человек. Это компенсирует их потери, которые в среднем составляют около 1 тыс. человек в день. С начала года орки захватили 752 км² нашей земли и потеряли ориентировочно 160 тыс. человек убитыми и ранеными. Таким образом, 1 км² обходится им примерно в 212 солдат. Это невероятные потери на самом деле, но враг их пока не ощущает.

Как видим, Россия адаптировалась к ситуации: конвейер по поставке мяса на фронт работает стабильно, китайские станки позволяют быстро восстанавливать и снимать с хранения технику. Корейские снаряды и иранские дроны поддерживают атакующие действия. Для Путина эта ситуация – это своего рода достигнутая стабильность, которая сохраняет инициативу за российскими войсками, а потому рано или поздно, по его мнению, «все случится». И здесь есть большое изменение по сравнению с тем, что было. Раньше целью были украинские территории, а сейчас цель – поддержка наступления и игра вдолгую. Совершенно не принципиально, сколько территории захвачено, принципиально – атаковать. Поскольку он быстрее перевелся на военные рельсы, ему кажется, что он без проблем может себе ждать годами, а мы нет.

Конечно, для нас очень важно переломить эту «путинскую новую стабильность» и любой ценой вырвать инициативу. К сожалению, это возможно только при введении на фронт новых бригад, проведении контрнаступательных операций. Решение вопросов по поставкам снарядов должно кратно увеличить российские потери, хотя бы до 2 тыс. человек в день. Это создаст пробел в работе мясного конвейера, что приведет к потере инициативы, невозможности атаковать и даже местами обороняться.

Также, как часто писал об этом, в позиционной войне, на которую похожа наша, на первое место выходят ресурсы. К сожалению, партнеры не смогли обеспечить ценовой потолок для российской нефти в $60, как планировали. И, честно, я даже не вижу у них особых желаний заставить санкции работать. Хотя неравномерное исполнение санкций приводит к серьезному дисбалансу и неравенству в западной экономике – это слабо мотивирует начать жестко бороться с нарушителями.

Виктор Андрусив, Telegram