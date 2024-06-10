Синоптики пообещали белорусам «сюрприз» на начало новой недели 10.06.2024, 15:39

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На завтра объявили оранжевый уровень опасности.

Июнь продолжает удивлять белорусов погодными контрастами. В течении одного дня погода резко менялась с ясной и солнечной на беспросветно дождливую. Изменится ли что-то с началом новой недели?

Согласно прогнозу синоптиков, на погоду в Беларуси 10 и 11 июня будут влиять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, которые мчатся к страну с юго-запада Европы. Погода, как водится, ожидается облачной, но с прояснениями. Специалисты Telegram-канала о погоде Nadvorie пообещали в понедельник «сюрприз» который, вероятно, мало понравится белорусам.

Так, согласно специалистам Белгидромета, в понедельник, 10 июня, в некоторых местах уже ночью пройдут дожди, а утром и днем кратковременные накроют большую часть Республики. В отдельных районах пройдут грозы. В днём где-то стоит ожидать и сильных проливных дождей. Ночью и утром местами предвидится слабый туман. Ветер синоптики обещают переменный и умеренный, но при грозах порывистый. Столбик термометра ночью покажет от +6°С по северо-западу и до +17°С по юго-востоку. Днём от +18 до +24°С, в юго-восточных районах до +26°С.

На вторник, 11 июня, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«11 июня, во вторник, ночью на большей части территории, днем по восточной половине страны ожидаются грозы. В Минске ночью и утром 11 июня также ожидается гроза», — говорится в сообщении.

Ветер будет переменным и умеренным, но при грозах порывистым. Ночи выдадутся немного более тёплыми от +9°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку. Днём синоптики Белгидромета пообещали от +18 до +25°С.