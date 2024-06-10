Путинист Киркоров публично отказался от своих детей 10.06.2024, 15:45

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«Сами себе все заработают».

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который выгнал дочь и сына из РФ, заявил, что не планирует обеспечивать своих детей Аллу-Викторию и Мартина.

Как пишет УНИАН со ссылкой на российские СМИ, артист, который поддерживает кровавую политику Кремля, тратится на одежду детей, однако он не сильно балует наследников подарками.

«Я стараюсь их окружить теплом, заботой, но я не балую. У нас все достаточно строго с этим. Нет такого «кнут и пряник». Нет повода для этого», - указал Киркоров.

Более того, фанат российского диктатора Путина говорит, что не планирует, чтобы Алла-Виктория и Мартин жили всю жизнь за его деньги. В будущем он хочет лишь частично им помогать. Филипп убежден, что дети должны устроить свою жизнь самостоятельно.

«Сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу», - добавил путинист.